Lublin: Szkoły wabią uczniów. Terminy dni otwartych

Podstawówki biją się o uczniów. To, jak będzie wyglądała nauka w ich murach pokazują podczas dni Otwartych Drzwi. W miniony weekend imprezę taką zorganizowała m.in. Szkoła Podstawowa Paderewski.

Tylko do końca miesiąca trwają zapisy do Paderewskiego.

– Utworzymy trzy 18-osobowe klasy, czyli w sumie do klas pierwszych przyjmiemy 54 nowych uczniów – mówi Katarzyna Kijek-Kubejko, koordynatorka ds. przyjęć Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski. – Chętne osoby mogą również ubiegać się o przyjęcie do klasy VII przystępując do egzaminów wstępnych z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego.

Szkoła zachęca uczniów m.in. prowadzeniem w klasach I-III zajęć w rytmie dostosowanym do potrzeb uczniów, bez tradycyjnego podziału na 45-minutowe jednostki oraz dużym naciskiem na naukę języków.

– Dzieci uczą się j.angielskiego od pierwszej klasy przez 4 godziny tygodniowo. W klasach IV-VI to już 6 godzin tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem – wylicza Kijek. – W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego: hiszpańskiego lub niemieckiego do wyboru. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu.

Uczniowie uczą się też filozofii, któa jak podkreślają nauczyciele pomaga zrozumieć świat, kształtuje samodzielność rozumowania oraz wspiera twórcze i krytyczne myślenie.



Otwarte drzwi w szkołach

• W środę zaprasza Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego (ul. Władysława Kunickiego 116) o godz. 17 • Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego (ul. Zygmunta Krasińskiego 7) zaprasza 17 i 18 marca • w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Alberta Einsteina otwierają drzwi 18 marca (od 10 do 14) • Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie w sobotę 18 marca (w godz. 10-14) • Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów klas I w SP nr 16 zaplanowano na 27 marca (godz. 17-­19) • w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie 5 kwietnia (8.30 do 12)