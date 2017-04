Lublin Tattoo Days 2017: Tatuaże, pokazy i koncerty w Targach Lublin

W Targach Lublin w sobotę rozpoczął się festiwal Lublin Tattoo Days. Hala jest otwarta jeszcze do godz. 21. W niedzielę drugi dzień imprezy.

Lublin Tattoo Days - program na niedzielę:

11:00 Otwarcie bram dla zwiedzających

12:00 Powitanie i omówienie planu na niedzielę

12:10-12:20 Stunt Show na rozgrzewkę

12:30-13:00 The Death Do Us Part Danger Show

13:00-13:45 Koncert Junior Stress

14:30-15:00 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii mały kolor

15:00-15:30 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii tradycyjny

15:30-16:00 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii duży czarno-szary

16:30-17:00 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii cartoon

17:00-17:30 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii realistyczny

19:00-20:00 Konkurs na najlepszy tatuaż w kategorii best of show

21:00 Zakończenie dnia

Lublin Tattoo Days - bilety

Bilety jednodniowe na imprezę kosztują 35 zł.