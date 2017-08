Prezydent A. Duda o Lublinie: Atrakcyjne miasto śmiało podejmujące nowe wyzwania

Lublin świętuje 700. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji prezydent RP Andrzej Duda napisał list do uczestników uroczystej sesji Rady Miasta Lublin. - Dzisiaj miasto to kojarzy się nie tylko z bogatą historią. Lublin to przede wszystkim atrakcyjne miejsce zamieszkania, edukacji, pracy, inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości, miasto śmiało podejmujące nowe wyzwania - uważa prezydent