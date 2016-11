Lublin: Trwa protest w obronie prezydenta Krzysztofa Żuka. Transmisja na żywo

Automatyczne odświeżanie strony co 60 sekund - relacja na żywo Odśwież stronę Włącz automatyczne odświeżanie

By włączyć dźwięk, kliknij prawym przyciskiem myszy na film i wybierz "UNMUTE"

Godz. 17:55

- Mieszkańcy tego miasta wreszcie czują się z tego miasta naprawdę dumni – podkreśla Banach. Na liście radnych, którzy zgłosili się do odpowiedzi pozostało jeszcze dwóch mówców: radna PO, Marta Wcisło i szef klubu PiS, Tomasz Pitucha.

Godz. 17:54

- Jeżeli szefem CBA jest człowiek, który kandydował do parlamentu, to źle wygląda – ocenia Mariusz Banach, radny Wspólnego Lublina. – Bierzemy udział w wydarzeniu politycznym – dodaje Banach. I zwraca się do radnych PiS: - Ja rozumiem, że chcecie państwo przejąć kierowanie tym miastem. Macie do tego prawo. Ale róbcie to normalnymi metodami. Banach twierdzi, że Żuk pada ofiarą konsekwentnej strategii insynuacji, bo najpierw posądzany jest o likwidację cukrowni, potem o chęć sprzedaży LPEC, następnie pojawia się sprawa biurowca przy Wieniawskiej. Godz. 17:50

W wystąpieniach radnych koalicji nie brak pochwał dla prezydenta Lublina. – Dzisiaj zdecydujemy o przyszłych losach nie tylko prezydenta Krzysztofa Żuka, ale i przyszłych losach Lublina – mówi Michał Krawczyk, radny PO. – Aż nie chce się wierzyć, że będziemy głosować, czy wygasić mandat prezydenta Krzysztofa Żuka. To jak scenariusz filmu, w którym na człowieka wydano wyrok politycznej śmierci i chce się go złapać żywym lub martwym – mówi radny. Twierdzi, że wyjaśnienia prezydenta i składane przez niego oświadczenia są wystarczające by odrzucić wniosek CBA. – Nie szukajcie dziś pretekstu. Bez względu na podziały stańcie w obronie prezydenta. Jeśli nie chcecie stanąć w obronie prezydenta, stańcie w obronie człowieka, który całe swoje życie poświęca pracy dla Lublina, a według mnie może się czuć zaszczuty. Nie kierujcie się partyjną dyscypliną tylko swoim sumieniem - mówi Krawczyk. Godz. 17:43

- Wniosek CBA to są dwie kartki, na których mieści się los prezydenta naszego miasta – moim zdaniem jest to dokument poruszająco nierzetelny w swojej treści – mówi Bartosz Margul, radny PO.

Dodajmy, że do głosu zgłosili się głównie tylko radni koalicji i zaledwie jeden radny opozycyjny, Tomasz Pitucha, szef klubu PiS.

Radny Margul ma zastrzeżenia co do rzetelności śledztwa: – Skarb Państwa wskazuje, że w PZU SA są wszystkie dokumenty i CBA nie występuje o te dokumenty. Pytam, czy to jest rzetelne śledztwo? I na podstawie takiego śledztwa prezydent prawie 400-tysięcznego miasta miałby stracić stanowisko? – pyta Margul.

Nie ma zgody na takie metody – skanduje tłum na widowni. Chwilę potem dochodzi do utarczek słownych między pojedynczymi osobami z widowni, a radnym PiS, Eugeniuszem Bielakiem, który co chwila głośno komentuje słowa mówców. Zza okien rozbrzmiewają dźwięki muzyki z wiecu poparcia dla prezydenta.

Godz. 17:36

- Nie ma podstaw prawnych, jest daleki od sensowności – tak o wniosku CBA mówi Marcin Nowak, radny proprezydenckiego Wspólnego Lublina. Godz. 17:33

W Ratuszu trwa już nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona wnioskowi CBA zwołana na wniosek prezydenta Lublina. Początek obrad przypominał bardziej wiec polityczny, bo widownię szczelnie wypełnili zwolennicy prezydenta, którzy owacyjnie przywitali go, gdy wchodził do sali obrad. – To nie na mnie ciąży obowiązek wykazania iż doszło do złamania prawa, ale do CBA, które takie niosek kieruje – mówi Krzysztof Żuk w swym wystąpieniu do radnych. – Czy CBA dokonało oceny wpływu mojego członkostwa w radzie nadzorczej PZU Życie na sprawowanie przeze mnie mandatu prezydenta? – pyta prezydent. – Jakie kolizje prawne można teraz wyeliminować pozbawiając mnie mandatu prezydenta? Czy to jest zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw podstawowych? – pyta Żuk. Konsekwentnie powtarza, że nie złamał prawa.

Tuż po wystąpieniu prezydent zadeklarował gotowość odpowiedzi na pytania. Przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS, Tomasz Pitucha złożył formalny wniosek o publiczne odczytanie zebranej publiczności pisma CBA. Wniosek Pituchy nie uzyskał większości głosów, co wskazuje już, że najbardziej prawdopodobnym wynikiem najważniejszego dzisiejszego głosowania jest to, że rada nie podejmie uchwały, o którą wnioskuje CBA.

Godz. 17:13

- Staram się, i tak widzę swoją misję, być prezydentem poza podziałami. Po wyborach zaproponowałem wszystkim ugrupowaniom współpracę. PiS z tej współpracy nie skorzystało. Chciałbym podziękować wam za to wszystko, co udało się zrobić w ostatnich latach. Jestem wzruszony, że jesteście za mną, że jesteście murem za Żukiem, a tak naprawdę jesteście murem za Lublinem. Obiecuję, że dotrzymam danego słowa, że uda nam się zmienić Lublin. Podkreślam, że w Lublinie jest miejsce dla wszystkich. Nie dzielimy Lublina według poglądów politycznych - powiedział prezydent Krzysztof Żuk

Godz. 16:51

O godz. 17 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której radni mają zdecydować czy Krzysztof Żuk stracił stanowisko, bo złamał tzw. ustawę antykorupcyjną łącząc funkcję prezydenta miasta z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU Życie (od stycznia 2014 do stycznia 2016). Zawnioskowało o to Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Żuk uważa, że jest to polityczna nagonka na niego.

Tymczasem przed budynkiem Ratusza przy pl. Łokietka zebrała się grupa zwolenników manifestujących poparcie dla prezydenta Lublina.