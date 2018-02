Lublin uhonoruje himalaistę, który brał udział w akcji ratowniczej na Nanga Parbat

Udało się stamtąd sprowadzić Elisabeth Revol towarzyszącą Tomaszowi Mackiewiczowi, którego już nie ratowano ze względu na bliskie zeru szanse na ocalenie mu życia i zbyt duże ryzyko dla ekipy ratunkowej.

Piotr Tomala jest jednym z uczestników trwającej wciąż wyprawy na K2, drugi co do wysokości szczyt świata, którego zimą jeszcze nikt nie zdobył. Próbują go zdobyć Polacy, którzy na wieść o problemach na Nanga Parbat przerwali wspinaczkę, pospieszyli z pomocą dwójce himalaistów i dotarli do Francuzki w rekordowym czasie. Potem powrócili do wspinaczki na K2.

Mieszkający w Lublinie Tomala jest członkiem tutejszego Klubu Wysokogórskiego, prowadzi firmę zajmującą się pracami wysokościowymi. Dziesięć dni temu, w drodze na K2, obchodził swoje 46. urodziny.