Lublin: Ukradli kamerę, nagrał ich monitoring

Do zdarzenia doszło pod koniec października. Czterech mężczyzn podeszło pod jedną z klatek blokowych. Najpierw rozmawiali i pili alkohol. Po pewnym czasie wszyscy weszli do pobliskiej klatki schodowej. Po chwili dwóch z nich wyszło i oddaliło się w kierunku przedszkola. Dwóch pozostałych wyszło ok. 10 minut później i pospiesznie oddalili się w kierunku ul. Róży Wiatrów. Trzymali w ręku przedmiot z którego wystawało okablowanie. Jak się później okazało była to kamera monitoringu znajdująca się na klatce schodowej. Wartość skradzionego mienia została oszacowana przez spółdzielnię na 800 zł.

Policjanci z III komisariatu zabezpieczyli monitoring, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzn. To osoby w wieku ok. 26-30-lat, ok. 170-180 cm wzrostu o szczupłych budowach ciała. W chwili zdarzenia ubrani byli w kurtki z kapturami i spodnie dżinsowe.

Policjanci poszukują mężczyzn, których wizerunek widoczny jest na zabezpieczonym monitoringu. Osoby, które rozpoznają któregoś z nich proszone są o kontakt z dyżurnym III komisariatu pod nr tel.: (81) 535-58-00 lub 997. Policjanci podają, że informację można przekazać anonimowo.