Lublin: Uwaga kierowcy. Zamykają ul. Krężnicką

Dziś, jutro i we wtorek nieprzejezdny ma być odcinek ul. Krężnickiej. Mowa o 1900-metrowym fragmencie od drogi prowadzącej na zaporę Zalewu Zemborzyckiego do okolic hotelu Pod Kasztanami.

W piątek droga pozostanie otwarta tylko dla komunikacji miejskiej, mieszkańców przyległych posesji i służb komunalnych.

W sobotę i we wtorek remontowany odcinek ma być zamknięty już dla wszystkich, cały ruch będzie skierowany na objazd przez Żeglarską, Osmolicką i Cienistą. Dotyczy to również komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 8 mają skręcać z Janowskiej w lewo w Żeglarską, później pojadą przez Osmolicką i Cienistą, skręcą w prawo w Krężnicką, gdzie nawrócą na tymczasowym przystanku „Krężnicka - stacja PKP” i pojadą do pętli Zemborzyce Górne. Ta sama trasa obowiązuje też na kursach powrotnych do centrum Lublina.

Pojazdy linii 25 będą skręcać z Nałkowskich w lewo, potem przez Osmolicką dojadą do pętli Prawiedniki, gdzie zawrócą, a potem przez Cienistą i Krężnicką dotrą do tymczasowego przystanku „Krężnicka – stacja PKP”. Tym samym objazdem wrócą na Fabryczną.

Jeżeli pogoda się popsuje, remont może być przełożony na później, a wraz z nimi także zamknięcie drogi i wprowadzenie objazdów.