Lublin w 2018. Co się stanie w nowym roku?

Pewne rzeczy są nieprzewidywalne, a mimo to trzeba je przewidywać. Na tym polega planowanie. My sprawdziliśmy, co mówią liczby o przyszłorocznych wydarzeniach w Lublinie



90 000 000 000 litrów wody przepłynie w przyszłym rokuprzez Zalew Zemborzycki. Średnio w ciągu doby przepływają 3 000 litrów na sekundę, a sam zbiornik ma pojemność 6 000 000 000 litrów 17 057 910 000

litrów kranówki zużyją w przyszłym roku mieszkańcy Lublina pobierający wodę z sieci MPWiK. To szacunki oparte na dotychczasowym zużyciu 2 327 232 033

złotych spodziewa się wydać w przyszłym roku samorząd Lublina, z czego 535 456 790 zł na inwestycje, głównie drogowe