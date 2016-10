Lublin: W bibliotece kręcono spot promujący czytelnictwo

- Filmowaliśmy różne rodzaje działań jakie proponuje czytelnikom biblioteka, bo biblioteka to nie tylko wypożyczanie i lektura książek. Zaprosiliśmy dzieci – od przedszkolaków po takie, które już same świetnie czytają. Byli seniorzy, osoby ćwiczące tai chi. Taki mały Hyde Park nam się zrobił, bo kolejni aktorzy zmieniali się co kwadrans. W sumie było ze 300 osób – mówi Monika Januszek-Surdacka, kierownik Domu Kuncewiczów, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, placówki, która realizuje program promocji czytelnictwa dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spot będzie gotowy na początku grudnia, są plany by premierowy pokaz odbył się w bibliotece, tak by aktorzy mogli zobaczyć efekty pracy na planie.