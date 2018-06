Lublin: W czwartek zamykają fragment ulicy Krężnickiej. Trasy objazdów

Samochody będą wysłane na objazd przez Żeglarską, Osmolicką i Cienistą.

Na objazdy trafi też komunikacja miejska, nie będą obsługiwane przystanki Ku Słońcu 01 i 02, Cienista 02, Krężnicka-szkoła 01 i 02, Zemborzyce-kościół 01, 02 i 03, Krężnicka-przychodnia 01 i 02, Hotel Pod Kasztanami 01 i 02 oraz Letniskowa 01.

• Linia 8 będzie omijać ten fragment kursując przez Janowską, Żeglarską, Osmolicką oraz Cienistą, tą samą trasą autobusy powrócą do centrum.

• Linia 25 będzie teraz skręcać z Nałkowskich w lewo w Żeglarską, a następnie przez Osmolicką pojedzie do Prawiednik, tą samą trasą wróci.

• Linia 78 ma jechać przez Zemborzyce Dolne i Zemborzyce Tereszyńskie, potem nawróci w Zemborzycach Wojciechowskich i pojedzie do Zemborzyc Podleśnych, przy czym objazd ten obowiązuje dla obydwu kierunków.

• Uruchomiona zostanie tymczasowa linia 708, która we wszystkie dni, gdy zamknięta będzie ulica, ma kursować z pętli przy Romera przez Nałkowskich, Żeglarską, Krężnicką, Letniskową i Kukułczą do Zemborzyc Podleśnych. Tą samą trasą wróci do ul. Romera.