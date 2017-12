Lublin w pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych samorządów. Ile długu na mieszkańca?

Prezydent Krzysztof Żuk tłumaczy, że dług zaciągany jest po to, by miejska kasa miała na tzw. wkład własny do inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Na zdjęciu: oddany w tym roku do użytku most 700-lecia Lublina (fot. Maciej Kaczanowski)