Lublin: W tych miejscach posadzą tysiące kwiatów

Wszystkie nowe rośliny mają być posadzone najpóźniej do 20 listopada. To wymóg Urzędu Miasta, który ogłosił przetarg na dostawę sadzonek. Ale obowiązkiem firmy, która dostanie to zlecenie, będzie też opieka nad posadzonymi roślinami i to przez rok.

Nowa zieleń wciśnie się w miejsca, które teraz – nazywając to oględnie – raczej nie przykuwają uwagi. Na przykład • plac na rogu ul. Narutowicza i Głębokiej, gdzie układana jest już nowa nawierzchnia. Obok pojawi się klon, krzewy irgi, śnieguliczki i pęcherznice.

W równie niepozornym miejscu • na ul. Chopina, zaraz za skrzyżowaniem z ul. Narutowicza (po prawej stronie ulicy) pojawią się śnieguliczki, tawuły brzozolistne oraz irgi błyszczące, którym mają towarzyszyć ławki i stojak na rowery. Kolorytu nabierze też lichy • trawnik za Ratuszem od strony ul. Bajkowskiego, gdzie posadzone mają być niemal trzy setki róż.

Zamawiane przez Urząd Miasta rośliny mają ozdobić również kilka ruchliwych ulic. • Na al. Solidarności, na pasie zieleni między jezdniami zaprojektowano kompozycje z drzew, krzewów liściastych i róż. Pojawią się one w dwóch miejscach: między tzw. wiaduktem Poniatowskiego a rondem na skrzyżowaniu z al. Kompozytorów Polskich oraz między Wodopojną a Dolną 3 Maja. • Na rondzie Mohyły, czyli u zbiegu ul. Podzamcze, Lwowskiej i Ruskiej pojawi się kompozycja z kwiatów, natomiast • ul. Stadionową ozdobią klony czerwone, derenie i lilaki. Roślinna kompozycja przewidziana jest też • między jezdniami al. Witosa.

Sadzonki mają trafić także do mniej eksponowanych miejsc w dzielnicach. Gęsto od barw i zapachów ma być zwłaszcza na Czubach • w pobliżu szkoły przy ul. Biedronki. Mowa o placu, na którym zamontowano niedawno urządzenia sportowe. Teraz ma się tu pojawić jeszcze 750 róż, niemal 1000 krzewów liściastych (w tym ponad 200 hortensji, 120 jaśminowców i prawie 100 lilaków) oraz ponad 20 drzew i na dokładkę pnącza.

Ozdobne rośliny zamawiane są również na pas zieleni między jezdniami al. Witosa, na skwer przy ul. Bohaterów Monte Cassino za ul. Krasińskiego, na ul. Romanowskiego koło ul. Pustowójtówny, na ul. Bielskiego, Roztocze i Zygmunta Augusta.