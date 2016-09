Lublin: Warsztaty i zajęcia pozalekcyjne w domach kultury. Na co można się zapisać?

• W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” (ul. Krańcowa) dzieci zapisywać można do Akademii Smyka i Akademii Malucha, zespołu plastycznego i na zajęcia z hip-hopu. W ramach Klubu Dzieci Ciekawych Wszystkiego prowadzone będą natomiast interdyscyplinarne warsztaty z elementami reportażu, plastyki, sztuk wizualnych i ekologii.

• W Pracowni Kultury Tatary (ul. Hutnicza) działać będzie zespół plastyczny, grupa hip-hop oraz grupa twórcza zajmująca się m.in. malarstwem. W ofercie jest także gimnastyka, warsztaty lingwistyczne i indywidualna nauka gry na instrumentach.

• Z kolei w Pracowni Kultury Maki (ul. Olchowa) trwają zapisy do zespołu plastycznego, na zajęcia z hip-hopu, baletu i gimnastyki. Cena za udział we wszystkich wymienionych zajęciach od 30 do 100 zł miesięcznie.

• W Domu Kultury Kalinowszczyzna (ul. Tumidajskiego) dzieci mogą brać udział w rytmice, zajęciach plastycznych, kółku szachowym, zumbie, tańcu nowoczesnym i balecie. Młodzież zaproszona jest natomiast na zajęcia z zumby i warsztaty plastyczne.

• W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” (ul. Grodzka i B. Chrobrego) nabór prowadzony był już w maju.

- Ponieważ niektóre zapisane wtedy dzieci rozmyśliły się lub przeniosły na inne zajęcia prowadzony jest w tej chwili nabór uzupełniający – mówi jednak Katarzyna Mądra, z MDK i dodaje, że udział w zajęciach jest bezpłatny.

W ofercie „Pod Akacją” znajdziemy m.in. pracownie malarstwa i rysunku, pracownie witrażu, zespół recytatorski i zabawy logopedyczne, zajęcia wokalno- instrumentalne, naukę grę na gitarze i pianinie, centrum edukacji szachowej, naukę języka niemieckiego. Dzieci mogą uczyć się także makramy, czyli kombinacji wiązanych ręcznie węzełków, poznawać sztukę kulinarną, tajniki fotografii lub dołączyć do grupy Teatru Tańca lub Teatru Supełki i Drugie Piętro.

• W Dzielnicowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów trwają natomiast zapisy dla dzieci od lat 5 i młodzieży szkolnej na zajęcia plastyczne oraz do grup tanecznych i baletowych. Dzieci, które ukończyły 7 rok życia mogą uczęszczać do pracowni modelarskiej, a maluchy mające co najmniej 6 lat dołączyć do zespołów wokalnych oraz do Teatrzyku „Rym Cym Cym”, Teatru „Gratka” lub „Fantazja”.

• W DDK przy ul. Kiepury działać będzie także kółko szachowe dla dzieci i młodzieży, treningi karate kyokushin oraz „Bajki (nie) codzienne”, czyli warsztaty tworzenia bajek oraz ilustracji do wspólnej książeczki wydawanej na zakończenie roku.

• W Domu Kultury LSM dzieci i młodzież uczestniczyć mogą w zajęciach baletowych, plastycznych, wokalnych, fotograficznych oraz pracowni modelarni lotniczej. Koszt udziału w zajęciach to 50 zł miesięcznie.

• W Domu Kultury Skarpa dzieci zapisywać można na balet, taniec nowoczesny, karate kyokushin, zajęcia plastyczne i do ogniska muzycznego. W ofercie także kółko majsterkowicza, modelarnia, pracownia rękodzieła artystycznego, tenis stołowy, piłkarzyki i rzutki oraz Domek Zabaw, czyli gry zespołowe, nauka cyrkowych sztuczek, konkursy i wiele niespodzianek. Dołączyć można także do Teatru Młodzieżowego „Skarpa”. Ceny za udział w zajęciach wahają się od 20 do 140 zł miesięcznie.

• Dom Kultury Ruta zaprasza natomiast dzieci i młodzież na warsztaty muzyczno-wokalne, plastyczne i rękodzielnicze, taniec freestyle i balet, gimnastykę ogólnorozwojową, karate i naukę gry na gitarze. Ceny do 50 zł miesięcznie.

• W Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” (ul. Wyżynna) ruszy Eksperymentalny Warsztat Manualny, czyli laboratorium sztuki dla dzieci w wieku 6-8 lat. Uczniów zapisywać można także na warsztaty wokalne, Olimpijski Warsztat Manualny – Szlifiernia Diamentów (podróż do świata sztuki i technik plastycznych, zarówno tych dawnych jak i zupełnie współczesnych), warsztaty gitarowe i pianistyczne oraz warsztaty komiksowe, podczas których dzieci opanują naukę rysunku, nadawania cech charakterystycznych i wyrażania emocji rysunkowych bohaterów oraz kompozycji kadru.

Odpowiednikiem tych spotkań adresowanym do młodzieży będą „Nowe Rzeczywistości”, czyli zajęcia kreatywne podczas których uczestnicy będą tworzyć i opowiadać swoje historie za pomocą komiksu i nowych mediów plastycznych. DDK „Czuby Południowe” zaprasza też na warsztaty słowa. W programie adaptacja tekstów literackich, analiza i interpretacja wybranych fragmentów poezji i prozy, ćwiczenia dykcyjne, oddechowe i artykulacyjne, elementarne zadania aktorskie, przygotowanie do konkursów recytatorskich

• W Dzielnicowym Domu Kultury Węglin (ul. Judyma) w tym roku szkolnym działać będzie Kapela Dynamit dla dzieci, które chcą spróbować swoich sił w graniu na congach i djembe. Z kolei na warsztatach „Małe Wielkie Bum” dzieci poznawać będą instrumenty perkusyjne i uczyć się podstawowych rytmów, a w grupie zaawansowanej - skomplikowanych układów rytmicznych. Do uczniów gimnazjów i szkół średnich skierowane będą zajęcia w „Teatrze Tańca”. Uczniowie w każdym wieku nauczyć będą mogli się natomiast gry na pianinie, wziąć udział w warsztatach wokalnych emisji głosu, prawidłowej techniki oddechu, analizy i muzycznej interpretacji. Nie zabraknie też zajęć ruchowych dla dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej, kinezjologii edukacyjnej, integracji sensorycznej, pedagogiki cyrku, tańca, fitnessu i różnych dyscyplin sportu. Nie zabraknie też zabaw teatralnych i street dance.

- Młodzieży szczególnie polecić można przyłączenie się do teatru animacji, w którym będzie można dowiedzieć się m.in. czy ręka lub noga może zostać aktorem, czy maska to coś więcej niż część stroju karnawałowego, co ma muzyka do teatru oraz czym się różni oświetlenie sceniczne od lampki nocnej – wylicza Mateusz Nowak, kierownik DDK Węglin. – Na chętnych czeka także Grupa DeDeKa, gdzie oprócz nauki gry aktorskiej uczestnicy zmierzą się także z pracą przed i za kamerą. Poznają działanie sprzętu do tworzenia obrazu i dźwięku.

Za zajęcia w DDK Węglin i DDK Czuby Południowe zapłacimy od 30 do 120 zł miesięcznie.