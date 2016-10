Lublin: Więzień uciekł ze szpitala, trwają poszukiwania

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 6:50. Mężczyzna uciekł przez okno na drugim piętrze. – Wykorzystał usytuowanie budynku, zszedł po rynnach i gzymsach – mówi Jacek Zwierzchowski, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Mieszkaniec Lublina osadzony był w Areszcie Śledczym. Odsiadywał wyroki za kradzieże. Do szpitala trafił we wtorek na specjalistyczne leczenie, prawdopodobnie z powodu samookaleczenia. Pilnowali go funkcjonariusze Służby Więziennej. Strażnicy ruszyli w pościg za zbiegiem, ale nie udało im się go schwytać. – Pobiegł w stronę ogrodzenia i zniknął między drzewami. Nie podejrzewamy, że ktoś na niego czekał i odebrał go samochodem – wyjaśnia Jacek Zwierzchowski.

Trwają poszukiwania. Powołana została także specjalna grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej. – Sprawdzane są m.in. adresy, gdzie mógł udać się 24-latek – dodaje Jacek Zwierzchowski.

Mężczyzna miał wyjść na wolność dopiero w 2024 roku. Jeżeli uda się go znaleźć odpowie przed sądem za ucieczkę.