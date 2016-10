Lublin: Wszystkich Świętych. Specjalna organizacja ruchu obok cmentarzy

na Majdanku

Dojazd do bramy cmentarza możliwy jest tylko ul. Cmentarną oznakowaną jako droga jednokierunkowa. Zmiana obowiązuje od piątku, do środy 2 listopada. W tym samym czasie wyjazd będzie się odbywać inaczej, niż zwykle, bo przez jednokierunkową drogę gruntową za punktami kamieniarskimi. Dojedziemy nią do ronda, na którym nie będzie można skręcić w lewo w stronę centrum Lublina. Znaki drogowe i policja wymuszą jazdę prosto przez ul. Dekutowskiego i dopiero z niej da się skręcić w al. Witosa w stronę śródmieścia.

Od soboty do 1 listopada włącznie zmieniony będzie podział pasów ruchu na Drodze Męczenników Majdanka od ul. Herc w stronę ul. Grenadierów. Prawy pas poprowadzi nas tylko na teren muzeum, gdzie wyznaczony będzie parking. Na wprost, czyli bliżej cmentarza i Kalinówki dojedziemy ustawiając się na pasie środkowym, z którego nie będzie można skręcać w lewo w ul. Herc. Zakaz skrętu w lewo obowiązywać ma też jadących od strony Świdnika, którzy nie zjadą na teren muzeum.

Dla kierowców wyznaczono miejsca parkingowe przy dawnym obozie koncentracyjnym, koło Polmozbytu i nieco dalej, przy ul. Dekutowskiego obok Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

przy Lipowej

Już od soboty, aż do środy dodatkowe miejsca do parkowania będą dostępne na ul. Głębokiej od ul. Narutowicza do Raabego oraz z drugiej strony: od Raabego do ul. Narutowicza. Po obu stronach, jak co rok, zasłonięte będą znaki zakazujące zatrzymania się.

We wtorek, 1 listopada dostępny będzie za darmo również parking podziemny pod Plazą mieszczący prawie 700 aut. Wjazd będzie możliwy od strony ul. Obrońców Pokoju i od ul. Ofiar Katynia. Parking będzie czynny od godz. 7 do 21.

Nie będzie ogólnodostępnym parking wyznaczony na ul. Ofiar Katynia, bo od soboty do środy będzie on oznakowany jako zarezerwowany wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

W porównaniu z wprowadzaną corocznie organizacją ruchu jest jedna istotna zmiana. Ul. Obrońców Pokoju wzdłuż Radia Lublin nie stanie się drogą dwukierunkową. Ratusz tłumaczy, że byłoby to dość kłopotliwe ze względu na wymalowane już oznakowanie miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania.

przy Unickiej

Tu miasto nie planuje żadnych zmian w organizacji ruchu. Jeszcze kilka lat temu na ul. Walecznych wprowadzano ruch jednokierunkowy. Tego nie należy się spodziewać. Przejazd ma się odbywać na takich samych zasadach, jak na co dzień. Tyle, że będzie trudniejszy.

przy Bełżyckiej

Ułatwieniu dojazdu na ten urokliwy, choć mało znany cmentarz, służyć ma wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bełżyckiej. Ulicą tą będzie można się poruszać wyłącznie od strony kościoła w kierunku cmentarza. Powrót do al. Kraśnickiej będzie możliwy poprzez ul. Folwarczną, która też stanie się drogą jednokierunkową. Zmiana ma obowiązywać wyłącznie we wtorek, 1 listopada.

przy Pszczelej

1 listopada na ul. Pszczelej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od torów do ul. Kukułczej. Dzięki temu więcej będzie miejsc do parkowania. Powrót od cmentarza ma być wyznaczony przez ul. Kukułczą i Letniskową do Krężnickiej.

komunikacją miejską

Uruchomione zostaną trzy specjalne linie cmentarne. Przejazd nimi będzie bezpłatny 31 października i 1 listopada.

Linia 162 ma kursować z pętli Abramowice przez ul. Abramowicką, Kunickiego i Wolską, potem skręci w prawo w Drogę Męczenników Majdanka, z której ucieknie przez Krańcową na al. Witosa, która powinna być mniej zatłoczona. Stąd skręci w prawo w ul. Dekutowskiego, a trasę zakończy na pętli Majdanek. W powrotną trasę nie będzie jeździć przez al. Witosa, ale przez Drogę Męczenników Majdanka.

W sobotę, niedzielę i poniedziałek linia ma kursować co pół godziny. Z tą samą częstotliwością będzie jeździła również 1 listopada.

Linia 200 pojedzie z ronda Berbeckiego przez al. Andersa w stronę al. Spółdzielczości Pracy i skręci w nią w lewo, w stronę Unickiej. Dalsza trasa wiedzie przez ul. Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, Dolną 3 Maja, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka, Krańcową, potem przez al. Witosa bez zatrzymania, a następnie, już z przystankami przez ul. Dekutowskiego i Drogę Męczenników Majdanka do pętli Majdanek.

W sobotę, niedzielę i poniedziałek linia będzie kursować co 20 minut. Natomiast 1 listopada rozkład przewiduje kursy co 6 minut.

Linia 201 ma kursować z przystanku Konopnica Las przez al. Kraśnicką, ul. Zana, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Lipową, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, Podzamcze, Unicką, al. Spółdzielczości Pracy i al. Andersa do ronda Berbeckiego.

Linia będzie jeździć tylko 1 listopada, z częstotliwością 30 minut.

Specjalne rozkłady jazdy mają obowiązywać od 29 października do 1 listopada. W tabelkach należy odszukać właściwą rubrykę.

Ponadto zmienionymi trasami będą jeździć dwie linie. Zmiana dotyczy poniedziałkowych i wtorkowych kursów linii 32, która nie będzie jeździła przez ul. Walecznych, zaś w sobotę linia 78 zostanie skrócona do przystanku Zemborzyce kościół.

1 listopada nieczynny będzie przystanek Majdanek pomnik znajdujący się po stronie dawnego obozu.