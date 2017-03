Lublin: Wycinka drzew w okresie lęgowym? Ratusz: wszystko w porządku

Wycinka drzew to część przygotowań do budowy nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino. W miejscu planowanej drogi trzeba usunąć w sumie ponad 300 drzew (liczono te o obwodzie pnia przekraczającym 35 cm). Wycięto już większość z nich, ale nie wszystkie, bo cała operacja zaczęła się z opóźnieniem z powodu silnego wiatr uniemożliwił tydzień temu wycinanie drzew przy ruchliwej drodze i linii energetycznej. Do usunięcia pozostało robotnikom jeszcze około 30 drzew, z czego 20 w rejonie ulicy Wojciechowskiej.

Trwająca wciąż wycinka budzi kontrowersje wśród mieszkańców ponieważ prowadzona jest już po rozpoczęciu okresu lęgowego ptaków. Ratusz tłumaczy, że w okresie lęgowym też można usuwać drzewa, natomiast prace muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem ornitologa, którego zadaniem jest sprawdzić czy na drzewie nie ma gniazd. Ratusz twierdzi, że prace odbywają się pod nadzorem ornitologa. Dla kierowców przejeżdżających ul. Nałęczowską lub Wojciechowską wycinka może być nieco uciążliwa, bo wiąże się z czasowym wstrzymywaniem ruchu.