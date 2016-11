Lublin: Wymyślają nowy park. Powstanie na Błoniach koło Zamku

W nowym parku dominować ma zieleń. To warunek stawiany przez miasto. Drugim warunkiem jest to, by nie zakłócać widoku na wzgórze zamkowe i panoramy Starego Miasta. Trzeci, żeby było to miejsce reprezentacyjne, a zarazem służące rekreacji. Wymyślenie parku będzie kosztować 60 tys. zł. Tyle oczekuje lubelska firma Garden Concept Architekci Krajobrazu, której oferta była najtańsza z otrzymanych przez miasto. O oferty Ratusz prosił autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych w ubiegłorocznym konkursie na wizję Błoni. W piątek Urząd Miasta poinformował o zawarciu umowy z Garden Concept, której praca zajęła w tym konkursie drugie miejsce.

Nie należy się spodziewać, że ostateczny projekt będzie wiernym odzwierciedleniem nagrodzonej pracy. – Na pewno będzie ona bazą do wypracowania ostatecznej koncepcji – mówi Wojciech Januszczyk z Garden Concept. Problemem może być przeniesienie do projektu najbardziej charakterystycznego elementu, czyli stawu z kładkami. – Tu jest duży znak zapytania – przyznaje Januszczyk. – Zbiornik wodny znajduje się na terenie o nieuregulowanym stanie prawnym.

O tym, jak może wyglądać park przekonamy się w okolicach sylwestra i Nowego Roku. – Wykonawca ma dwa miesiące na opracowanie koncepcji – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Koncepcja ma być pokazana publicznie, a potem odbędą się konsultacje, podczas których miasto zbierze opinie o proponowanym zagospodarowaniu parku. Druga prezentacja odbędzie się jeszcze przed ostatecznym opracowaniem projektu wykonawczego, który miasto chce mieć w osiem miesięcy od zawarcia umowy.

Mając gotowy projekt Ratusz ma wybrać wykonawcę nowego parku. Terminu jego urządzenia jeszcze nie podaje.

Co tu będzie?

Nowa zieleń określona jako „niska i średniowysoka” ma oddzielać teren parku od al. Unii Lubelskiej i zasłaniać „elementy dysharmonijne”. Wycinka ma być ograniczona do minimum. Miasto wymaga tu różnych urządzeń rekreacyjnych i służących kulturze, gastronomii, edukacji i sportowi. Jednocześnie utrzymane mają być dogodne dojścia piesze, także do targu.