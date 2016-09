Lublin: Wyszli na ulice z różańcem w dłoni

„Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata” odbywa się zawsze 28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. Od pięciu lat w akcji uczestniczy również Lublin (na zdjęciu modlitwa pod Bramą Krakowską). Za nim poszły też inne miasta m.in. Kraśnik, Lubartów, Chełm i Puławy.

W tym roku inicjatorzy akcji chcą ją rozszerzyć – tak aby co tydzień modlił się inny kraj. Akcja potrwa do 28 września 2017 r. Pierwsze zgłosiły się Zjednoczone, gdzie katolicy będą się modlić od czwartku do 8 października.