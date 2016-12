Urząd Miasta ujawnił spis wydatków ze swych służbowych kart. To głównie noclegi, ale też wizyty w restauracjach i kryształy ze Społem. O wykaz prosiła Fundacji Wolności, która wcześniej żądała wyciągów z kart, a gdy ich nie dostała, złożyła skargę do sądu. Wyrok zapadł w środę: wydatki muszą być jawne, ale same wyciągi nie muszą

Na ponad 60 tys. zł opiewają tegoroczne transakcje opłacone służbowymi kartami Urzędu Miasta. To dane z oficjalnej listy. Prawie jedną czwartą tej kwoty (14 105 zł) wydano z karty Joanny Szeląg, szefowej Referatu Współpracy Międzynarodowej. A w tym przeszło10 tys. zł to wydatki (noclegi i ubezpieczenia) związane z wizytą w Munster 9-osobowej grupy uczniów wraz opiekunami z okazji 25-lecia partnerstwa miast.

182 zł kosztował „kryształowy komplet” ze sklepu Społem „na wyjazd służbowy” miejskiej delegacji na 25-lecie niepodległości Ukrainy, 20-lecie współpracy Lublina z Łuckiem i Dni Miasta Łuck. Zaledwie raz po służbową kartę sięgał w tym roku przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kowalczyk. Zapłacił nią 682 zł za przejazd swój oraz prezydenta między Belgradem a Timişoarą. Sam prezydent płacił kartą sześć razy, wszystkie transakcje to opłaty za noclegi: cztery w Warszawie, raz we Wrocławiu, raz we Lwowie. Krzysztof Żuk wydał łącznie 3088,13 zł. Dwa razy więcej od Żuka (6160,11 zł) wydał jego kierowca Mariusz Olbromski, głównie na noclegi, poza tym parkingi i paliwo. Cztery razy płacił także za nocleg swojego szefa. 8 053 zł to wydatki opłacone kartą sekretarza miasta, Andrzeja Wojewódzkiego. Są to głównie wydatki podczas delegacji (czasem wraz z innymi pracownikami), m.in. do Wrocławia, Szczecina, Słupska, Bydgoszczy i Łodzi. 6 545 zł wydał w tym roku zastępca prezydenta, Artur Szymczyk. Wyłącznie na noclegi, głównie krajowe. Inny zastępca, Krzysztof Komorski wydał 1924 zł na cztery transakcje: trzy razy za nocleg, raz za parking. Za noclegi swoje i innych urzędników oraz za bilety kolejowe (m.in. z Eindhoven do Rotterdamu) płacił kartą Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, który wydał w tym roku 3405 zł. Dwoje jego podwładnych wydało w delegacjach rozliczanych w ramach projektów unijnych 5782 zł (Marcin Chrapowicki) i 1924 zł (Anna Grabowska-Kłoda). Również w ramach unijnego projektu 6878 zł wydał na noclegi Michał Trzewik z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wydatki w lubelskich restauracjach widnieją za to przy karcie Mariusza Sagana, szefa Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. 176 zł wydane w Sielsko Anielsko tłumaczy spotkaniem z delegacją Pracowni Miejskiej z Konina, 375 zł w „16 Stołach” to spotkanie z inwestorem „zainteresowanym inwestycją w Lublinie”, a 128 zł w restauracji Magia to koszt spotkania z prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej. Pozostałe trzy transakcje Sagana to opłata za parking i trzy noclegi, w tym jeden w Barcelonie. Ogółem dyrektor wydał 1863 zł. >> ZESTAWIENIE OPERACJI - SŁUŻBOWE KARTY PŁATNICZE.pdf >> ZESTAWIENIE OPERACJI - WYDATKI ROZLICZANE W RAMACH PROJEKTÓW.pdf

Fundacja Wolności osiągnęła cel, ale...