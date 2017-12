Lublin: Zajął rozmową, a potem okradł dziewczynę. Nagrała go kamera [wideo]

Mężczyzna w bezczelny sposób wykorzystał roztargnienie młodej kobiety. Do zdarzenia doszło w jednym z lombardów w centrum Lublina

Do kradzieży doszło 21 października przy ul. Lubartowskiej. Do lombardu wszedł mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z kapturem. Udawał, że chce kupić telefon. Do lombardu weszła też młoda kobieta. Pokazała sprzedawcy laptop i przez roztargnienie zostawiła swój telefon komórkowy na blacie.

Mężczyzna to zauważył i zaczął z nią rozmawiać. Gdy ta była zajęta pokazywaniem mu laptopa, ten ukradł jej telefon. Kobieta zorientowała się dopiero po wyjściu złodzieja z lombardu.

Policjanci z I komisariatu zabezpieczyli nagranie z monitoringu, który zrejestrował całe zdarzenie. - Pomimo wizerunku sprawcy jego tożsamość do chwili obecnej nie została ustalona, dlatego zwracamy się o pomoc do internautów. Informację na temat sprawcy można przekazać anonimowo pod nr tel. 815354573 lub osobiście u oficera dyżurnego Komisariatu I Policji w Lublinie - informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.