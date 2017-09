Lublin: Zakupy na nowy stadion lekkoatletyczny

Sprzęt, w tym na przykład kule, oszczepy, płotki, ale również urządzenia do pomiaru czasu i odległości ma dostarczyć firma Interplastic z pomorskiej miejscowości Tuchom. Była to jedyna firma, która stanęła do przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta. Zakupy mają dojechać najpóźniej w październiku, miasto zapłaci za nie blisko 1,2 mln zł.