Lublin: Zamawiają zieloną falę, nowe skrzyżowania będą w systemie

Miasto od nowa szuka firmy, która podłączy 41 skrzyżowań do Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją, który obejmuje już ponad 60 sygnalizacji.

W efekcie tzw. zielona fala, przynajmniej teoretycznie, ma się pojawić na ul. Jana Pawła II, al. Spółdzielczości Pracy, ul. Zana, Głębokiej i Kunickiego, a do systemu podłączona zostanie też nowa sygnalizacja na al. Kraśnickiej obok kościoła w Konopnicy. Zamontowane w jezdni czujniki mają przesyłać dane do komputerów, które – w określonych przez ludzi granicach – będą regulować długość nadawania zielonego sygnału tak, by ruch odbywał się bardziej płynnie.

W piątek Zarząd Dróg i Mostów ogłosił nowy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac. Poprzedni przetarg został unieważniony, bo miasto odrzuciło jedyną ofertę.

Złożyła ją warszawska spółka Qumak, ta sama, która wcześniej budowała system w Lublinie. Jej oferta za 21,6 mln zł mieściła się w zarezerwowanej przez miasto kwocie 24 mln zł, a mimo to została odrzucona, bo nie spełniała postawionego przez miasto warunku, że koszt dokumentacji projektowej nie może przekraczać 4 proc. całkowitej ceny. W ofercie Qumaka było to 5,86 proc.