Lublin: Zamykają restaurację McDonald's i przejście przez pocztę

Od 17 do 19 października (Ratusz zastrzega, że to wstępnie zakładany termin, zależny m.in. od pogody) całkowicie zamknięty ma być chodnik od wejścia do poczty wzdłuż restauracji do narożnika kamienicy, na której parterze znajduje się Bank Ochrony Środowiska.

Do banku da się wejść podcieniami od ul. Kołłątaja, zaś do poczty wygrodzony będzie tymczasowy przesmyk. – Dojście do poczty zapewnione zostanie od strony ulicy 3 Maja po centralnej części placu na nowo ułożonych płytach granitowych – wyjaśnia Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Natomiast do restauracji McDonald’s nie wejdziemy wcale, bo nie będzie jak. Restauracja będzie musiała zostać zamknięta.

Po 19 października przejście ma być ponownie otwarte, ale miasto zapowiada kolejne zmiany, a w zasadzie podtrzymuje wcześniejsze ich zapowiedzi. Na przełomie października i listopada płoty otaczający plac budowy ma być dosunięty do fasady Poczty Głównej, a przejście od ul. 3 Maja do starej części deptaka wygrodzone będzie na nowo ułożonej nawierzchni.

Wcześniej, bo jeszcze w tym tygodniu zamknięte ma być za to dojście do punktów handlowych działających na parterze kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 29. Chodzi o W tej samej kamienicy mieści się też hotel Europa, do którego wyznaczono zastępcze dojście przez podwórko od strony ul. Staszica.