Lublin: Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Nowa linia Biała

Największą ze zmian jest wydłużenie trasy linii 161, która nie będzie już kończyć kursów na Węglinie, ale pojedzie dalej przez al. Kraśnicką i ul. Jana Pawła II do pętli przy os. Poręba. Na taką trasę zostaną skierowane wszystkie kursy we wszystkie dni tygodnia. Nie wpłynie to na częstotliwość kursowania.

W rozkładzie pojawi się nowa, zjazdowa linia Biała. To młodsza siostra linii Zielonej zjeżdżającej z kilku pętli do zajezdni przy Grygowej.

Nowa linia ma działać na podobnej zasadzie, tyle że autobusy będą kursować do bazy przy Stefczyka. Mają tam zjeżdżać z pięciu pętli: • ze Zbożowej i • Sławinkowskiej przez Willową, Poligonową, Bohaterów Września, Zelwerowicza i Wojtasa • z Poligonowej przez Zelwerowicza i Wojtasa • z Niepodległości przez Ponikwodę, Walecznych, Węglarza, al. Spółdzielczości Pracy oraz Do Dysa • z Chodźki przez al. Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny i Wojtasa. Zarząd Transportu Miejskiego zapewnia, że uruchomienie „Białej” nie spowoduje zmniejszenia liczby kursów „Zielonej” ze Zbożowej, Sławinkowskiej oraz Poligonowej.

Zaskoczeniem dla pasażerów może być skierowanie na zmienioną trasę jednego (tak, tylko jednego) porannego kursu linii 36 z Czechowa na Felin. Chodzi o kurs startujący z ul. Choiny o godz. 6.13. Autobus nie pojedzie prosto przez al. Witosa, ale skręci w Chemiczną, a dalej pojedzie przez Rataja i Pancerniaków.

Na linii 7 w kierunku Zbożowej wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek na ul. Pancerniaków. Na Nałęczowskiej obok Klonowej wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek dla linii 3, 33 i 54 jadących od strony al. Kraśnickiej. Na liniach 70 i 85 uruchomione będą dodatkowe kursy, a na liniach 29, 73 i 157 wprowadzone zostaną niewielkie zmiany godzin odjazdów, co dotyczy tylko pojedynczych kursów.

