Lublin: Zmieniają rozkład komunikacji miejskiej

Dodatkowe kursy nocnych linii, dłuższe trasy dwóch linii podmiejskich i korekta godzin odjazdów to główne, ale nie jedyne zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzane w życie od października przez Zarząd Transportu Miejskiego

Nocne linie N1, N2 i N3 będą kursować ze zdwojoną częstotliwością między godz. 23.30 a 1.30, ale tylko w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Oznacza to wprowadzenie dwóch dodatkowych kursów o północy i o godz. 1.00. W planie są jeszcze kolejne dwa kursy, o godz. 23.00 i 2.00, ale mają się one pojawić w rozkładach dopiero od listopada.

Jadące przez ul. Zana linie 14, 19, 32, 152, 157, 161 i N1 będą mieć nowy przystanek przy skrzyżowaniu z Nadbystrzycką. Przystanki powstały tu dla obu kierunków jazdy, otrzymały nazwę Brzeskiej II.

Linia 37 nie będzie już dojeżdżać do Dąbrowy, zaś linia 38 zostaje utrzymana jako kursująca we wszystkie dni tygodnia jeszcze w październiku i listopadzie.

Do Dysa wydłużona będzie w dni powszednie trasa linii nr 4 na siedmiu kursach z Lublina i siedmiu powrotnych. Na dłuższą trasę trafi w dni powszednie również linia 74: siedem jej kursów ZTM kieruje do przystanku Rudnik-kościół (tyle samo będzie kursów powrotnych), zaś sześć kursów dotrze aż do Łagiewnik (powrotnych kursów będzie osiem).

Ponadto w dni powszednie zmienione zostały wybrane godziny odjazdów linii 2, 14, 15, 21, 45, 47, 54, 154 i 161. Zmiany te polegają na uruchomieniu dodatkowych kursów oraz przyspieszeniu lub opóźnieniu tych już znajdujących się w rozkładzie.