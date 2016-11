Miasto sprzedaje kamienicę po banku w centrum miasta. Ale nikt jej nie chce

Nie powiodła się kolejna już próba sprzedaży miejskiej kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 39 b. Do zaplanowanych na wczoraj rokowań nie zgłosił się nikt. Ratusz zapowiada, że znów wystawi budynek na sprzedaż, bo nie jest mu potrzebny

– Przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnych rokowań – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta, który nie zamierza rezygnować ze sprzedaży budynku. Dlaczego nie planuje wykorzystać go na własne potrzeby? Ratusz tłumaczy, że umieszczenie tu jednej z komórek urzędu jedynie pogłębiłoby jego rozproszenie po różnych adresach. – Docelowo zależy nam na tym, by wydziały Urzędu Miasta zlokalizować w jednej siedzibie lub blisko siebie.

– Poza tym pomieszczenia po banku mają zdecydowanie inny charakter, niż te dla Urzędu Miasta – dodaje Bobowska. – Dostosowanie całego budynku do wymogów przeciwpożarowych, czy do obsługi osób niepełnosprawnych oznaczałyby wręcz remont generalny. Jego koszty byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do osiągniętego efektu.

Budynek stojący w podwórzu kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 39 (trzeba przejść przez bramę) ma niski i wysoki parter oraz dwa piętra. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 1727 mkw. Gmach pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku.

Decyzja o jego sprzedaży zapadła jeszcze w 2013 r., gdy w kamienicy działał wciąż II oddział banku PKO BP. Ratusz proponował PKO przejęcie kamienicy, ale bank nie był tym zainteresowany.

Początkowo miasto wystawiało na przetarg budynek z bankiem w środku i nowy właściciel kamienicy miał zdecydować, czy będzie kontynuować umowę z PKO, czy też ją wypowie. Ostatecznie nikt nie zdecydował się na zakup budynku, bank się wyprowadził, a gmach stoi pusty.

Do zaplanowanych na wczoraj rokowań kamienica była wystawiona z ceną wywoławczą ustaloną na 6,99 miliona złotych. Miasto nie przesądza, czy obniży tę kwotę. – Jest za wcześnie, by o tym mówić – zastrzega Bobowska. Wcześniej stawka była kilkakrotnie obniżana: na pierwszy przetarg wystawiono kamienicę z ceną 11,3 mln zł, później za 10,5 mln zł, a następnie za 9,4 mln zł.