Łukasz stracił ojca, który zginął na służbie. Teraz sam chce zostać pilotem

Łukasz studiuje w Szkole Orląt. Potem chciałby trafić do bazy w Mińsku Mazowieckim i latać Migiem-29 (fot. Archiwum prywatne Łukasza Chudzika)

Fundacja Dorastaj z Nami oferuje wsparcie finansowe, edukacyjne i psychologiczne. Pomaga spełniać marzenia i rozwijać pasje tym dzieciom, których rodzice zginęli lub zostali poszkodowani w trakcie służby publicznej. Tak, jak Łukaszowi.

– Dzięki ogromnej pomocy finansowej mogłem zaliczyć podstawowe szkolenie pilota turystycznego i zacząć kolejne, które pozwalają mi zdobywać doświadczenie lotnicze – mówi Łukasz, student Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. – Chciałbym trafić do Mińska Mazowieckiego i latać Migiem-29. Fundacja jest dla mnie również dużym wsparciem, mogę się zwrócić do nich z każdym problemem. Dzięki doradcy edukacyjnemu mogłem bardziej precyzyjnie określić swoje plany zawodowe i sposób, w jaki chciałbym je realizować.

Fundacja pomaga w całej Polsce. Jej podopiecznymi są dzieci strażaków, policjantów, ratowników górskich i żołnierzy, którzy zginęli lub zostali poszkodowani w trakcie służby.

– Oferujemy pomoc na wielu polach: współfinansujemy do 80 proc. wydatków na edukację w postaci m.in. zakupu pomocy naukowych, kursów, wyjazdów połączonych z nauką, zajęć pozalekcyjnych, czesnego w szkołach czy na uczelniach – wylicza Marta Łącka z Fundacji. – Nasi podopieczni otrzymują także pomoc psychologiczną. Organizujemy spotkania, podczas których rodziny zmagające się ze śmiercią najbliższych mogą podzielić się doświadczeniami, a także porozmawiać z psychologiem.

Dzięki fundacji 20-letnia Zuzanna z Radzynia Podlaskiego mogła pójść na wymarzone studia. Bez pomocy finansowej dziewczyna nie mogłaby nawet pomarzyć o Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, jednej z najlepszych takich szkół w Polsce.

– To szkoła prywatna, nie stać by mnie było na czesne. A tak mogłam pójść na takie studia, na jakie rzeczywiście chciałam, nie musiałam zmieniać swoich zawodowych planów, mogę realizować się w tym, co mnie pasjonuje – mówi Zuzanna. – Dzięki fundacji poznałam też ludzi w moim wieku, którzy są w takiej samej sytuacji, jak ja – stracili rodzica. Z częścią z nich jestem w stałym kontakcie, wspieramy się.