Mała Amelka z Lublina ma raka. Potrzeba miliona zł

Amelka Dąbek z Lublina ma 3 lata i nowotwór złośliwy. Ratunkiem dla niej jest terapia w amerykańskiej klinice, ale to kosztuje ponad milion złotych

Amelka jest grzeczną, pełną energii i ciągle uśmiechniętą 3-latką. Jeszcze miesiąc temu życie dziewczynki i jej rodziców toczyło się normalnie. Wszystko zmieniło się w czwartek 11 sierpnia.

Rano, gdy mama ubierała córkę do przedszkola, zauważyła dziwny blask w jej lewym oku. Zauważył go także tata. Nie zastanawiali się długo, tylko zaczęli szukać lekarza. Jednak wszędzie słyszeli to samo – brak terminów, najbliższa wizyta na NFZ może się odbyć dopiero w przyszłym roku.

– Druga, trzecia, czwarta, piąta przychodnia. W końcu znalazł się wolny termin – opisują rodzice. Okulistka dokładnie przebadała 3-latkę, nie miała dobrych wiadomości. W oku zauważyła masywny wysięk do ciała szklistego i stan zapalny. Stwierdziła też, że siatkówka jest częściowo uniesiona. Nie zastanawiając się skierowała Amelkę do kliniki okulistycznej. Na skierowaniu napisała „CITO!!!”.

- Nie spaliśmy całą noc, mieliśmy wiele przeróżnych przemyśleń. Ciągle jednak wierzyliśmy, że to nie może być to najgorsze. Przecież nikt w naszych rodzinach nigdy nie chorował na nowotwory – wspominają rodzice.