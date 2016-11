Mama przyniosła narkotyki do aresztu. Schowała je w biustonoszu

Kobietę, co do której istniało podejrzenie wnoszenia środków odurzających wytypowano do kontroli przy użyciu psa specjalnego.

Osoba dobrowolnie oddała ukryte w biustonoszu trzy zawiniątka, w których było 100 tabletek niewiadomego pochodzenia oraz dwie kulki z białym proszkiem.

– Badanie proszku narkotestem wykazało metadon – informuje mjr Jacek Zwierzchowski, rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Zatrzymaną kobietę przekazano policji.