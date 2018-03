Mamy pierwsze oznaki wiosny. Ale zima jeszcze wróci

Wasze zdjęcia: alarm24@dziennikwschodni.pl

W poniedziałek w woj. lubelskim nadal będzie ciepło. Temperatura maksymalna ma wynosić od 12 do 15 st. C. Będzie pochmurno, może też padać deszcz. W nocy od 5 do 7 st. C. We wtorek trochę więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna 12-13 st. C.

Powrót zimy

Według meteorologów IMGW w następne dni temperatura w ciągu dnia będzie podobna, około 10 st. C. Spory szok czeka nas w nocy z piątku na sobotę. Temperatura spadnie wtedy poniżej zera. Następne noce będą nadal mroźne, nawet do -9 st. C. W dzień również będzie mróz. W weekend może też padać śnieg.