Marzanna z pietruszki i brokuła. Lubelscy rowerzyści przywitali wiosnę

Ta impreza to nie tylko pożegnanie zimy, ale i oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego.

W niedzielę kilkudziesięciu rowerzystów spotkało się na parkingu przy Arenie Lublin. Stamtąd ścieżką rowerową udali się nad Zalew Zemborzycki, w okolice tamy. Organizatorzy "Rowerowego Topienia Marzanny” uczestników przejazdu zachęcali też do przygotowania własnej marzanny - warunkiem było to, aby była wykonana z materiałów ekologicznych i ulegających biodegradacji. Wszystkie takie marzanny wzięły udział w konkursie, w którym nagrodzony trzy najciekawsze. Dodatkowa nagroda trafiła też do najmłodszego uczestnika spotkania.

Organizatorem niedzielnej wycieczki było stowarzyszenie Rowerowy Lublin.