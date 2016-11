Mastermedia inspiruje Europę. Lubelska firma na liście London Stock Exchange Group

Mastermedia to założona w 2006 r. w Lublinie firma handlowa, która eksportuje produkty spożywcze do Europy Zachodniej. Zatrudnia ponad 300 pracowników w Polsce i za granicą. Otrzymała już wiele prestiżowych nagród takich jak Gazele Biznesu, czy Diamenty Forbsa. Teraz dołączył do nich tytuł „Inspirująca Firma”.

– Cieszymy się z tego wyróżnienia – komentuje Paweł Wójciak, właściciel spółki – Jest to dla nas miłe zaskoczenie i ogromna pochwała. Ten tytuł to efekt pracy wszystkich pracowników Mastermedia. To nasz wspólny sukces. Zaczynaliśmy od zera i w 10 lat zbudowaliśmy dużego liczącego się na rynku europejskim gracza z branży dystrybucyjnej.

Dzięki znalezieniu się wśród najbardziej inspirujących przedsiębiorstw Mastermedia dołącza do programu ELITE, społeczności ponad 440 niepublicznych szybko rosnących firm z różnych sektorów z całej Europy.

– Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych – dodaje Grzegorz Cioczek, właściciel spółki. – Mamy jasną wizję i strategię ciągłego rozwoju oraz przekraczania granic. Nagroda, którą otrzymaliśmy, jest miłym podsumowaniem tej 10 letniej obecności w polskim exporcie. Niedawno - 28 października 2016 r. - otrzymaliśmy również Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin promuje najlepszych przedsiębiorców, instytucje i organizacje wnoszących znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Lublina w kraju i zagranicą. Mastermedia otrzymała nagrodę główną w kategorii: Obecność na Rynku Globalnym.