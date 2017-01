Masz pomysł? 100 tysięcy zł do wzięcia

Rusza konkurs w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Do wzięcia są 32 granty o wartości do 100 tysięcy złotych. Chodzi o pomysły, które ułatwią młodym ludziom wejście na rynek pracy.

– Granty mogą być przyznawane zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy – tłumaczy Jacek Paprota, dyrektor Lubelskiej Fundacji Rozwoju. – Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacyjne pomysły, nawet te najbardziej odważne. Chodzi o rozwiązania zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób te już istniejące.

W konkursie mogą wystartować nie tylko instytucje (np. szkoły), ale też organizacje pozarządowe i osoby prywatne. – To jeden z nielicznych konkursów, w których o grant może samodzielnie aplikować osoba prywatna. Jesteśmy przekonani, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób pracujących z młodzieżą lub od samych ludzi młodych – mówi Monika Różycka-Górska, rzeczniczka MUP w Lublinie. – Jeśli ktoś, na przykład w czasie studiów, miał pomysł jak poprawić kształcenie, wie czego brakuje na studiach to teraz jest odpowiedni moment aby taki autorski pomysł skierować do konkursu.

​ Różycka-Górska podkreśla, że pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być rozwiązania lub metody na różnych etapach kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, a także propozycje związane ze zdobyciem nowych kompetencji i takie, dzięki którym absolwent będzie posiadał cechy, których oczekuje pracodawca.

Za pieniądze z grantu można sfinansować koszty m.in. dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do realizacji czy przetestowania ich skuteczności. Finalnie powinna zostać opracowana wersja modelu, narzędzia lub rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego już rozwiązania na szerszą skalę. Grant może też finansować np. koszty miejsca testowania, korzystania z zaplecza technicznego, zaangażowania ekspertów czy doradców.



Nabór trwa

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju www.lfr.lublin.pl i na Facebooku (projekt.MikroMakro). Można także kontaktować się z brokerami innowacji pod numerami telefonów: 669 200 929, 664 490 09, 602 680 478 i 81 466 52 11, którzy pomogą zweryfikować innowacyjność rozwiązania i przygotować zgłoszenie do projektu.