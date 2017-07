Nowa proteza to dla mnie nadzieja na lepsze i wygodniejsze życie – mówi Mateusz Krzeszczyk, dla którego 3 września pobiegną ekipy Poland Business Run

Lublin dołącza do Poland Business Run. 3 września uczestnicy akcji pobiegną ulicami miasta, by zebrać pieniądze na zakup endoprotezy dla Mateusza. W biegu wystartuje m.in. drużyna Dziennika Wschodniego.

Idea biegu polega na tym, że pieniądze zebrane w poszczególnych miastach trafiają do osób mieszkających w danym regionie. W Lublinie uczestnicy akcji pobiegną dla Mateusza Krzeszczyka z Aleksandrówki w powiecie chełmskim. To uczeń drugiej klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie, który w wieku ośmiu lat stracił nogę w wypadku rolniczym. Pieniądze zebrane w lubelskim biegu pozwolą na zakup nowej protezy.

– Ta, którą mam teraz, jest już mocno wysłużona. Kolanko się zużyło i często się blokuje, stopa popękała, lej uda zrobił się za ciasny i zaczynają mi się robić odparzenia. Czuję ból nawet przy chodzeniu. Nowa proteza to dla mnie nadzieja na lepsze i wygodniejsze życie. Zostały mi dwa lata nauki, potem chciałbym rozwijać gospodarstwo rodziców – mówi Mateusz. – Będę wdzięczny wszystkim, którzy wezmą udział w biegu. Zamierzam być na miejscu i wspierać wszystkich biegaczy. Fajne jest to, że jeśli uda się zebrać więcej pieniędzy, będzie można pomóc także innym potrzebującym.

Celem Fundacji Poland Business Run jest pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową w powrocie do normalnego życia. Akcja organizowana jest od sześciu lat, a co roku dołącza do niej kolejne miasto. Przed rokiem w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie wystartowało ponad 16 tys. osób z ponad tysiąca firm. Dzięki temu udało się pomóc 79 osobom.

– W tym roku w Krakowie zapisy trwały niespełna pięć minut, bo wyczerpano limit miejsc. U nas jest to nowa inicjatywa i zakładamy, że w biegu weźmie udział maksymalnie tysiąc biegaczy, ale liczymy na duże zainteresowanie – mówi Radosław Dudziński, dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i koordynator Lublin Business Run.

Bieg ma charakter sztafety, w której wezmą udział pięcioosobowe drużyny. Każdy z zawodników będzie miał do pokonania dystans ok. 3,8 km. Do tej pory zgłosiło się blisko 30 ekip.

Wpisowe wynosi 350 zł od zespołu, ale każdy ma możliwość dodatkowego wsparcia inicjatywy za pośrednictwem strony internetowej www.lublinbusinessrun.pl. Reprezentanci firmy, która przekaże największą kwotę, wystartują w żółtych koszulkach lidera, które w tym roku zaprojektował znany polski projektant Łukasz Jemioł.