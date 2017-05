Matura 2017 angielski: Przecieki krążą w internecie (arkusze, odpowiedzi)

Matura 2017 Angielski. Przecieki, arkusze CKE, zadania, odpowiedzi - takie ogłoszenia krążą w internecie; fora internetowe czy facebook i inne media społecznościowe są nimi zasypane. Czy warto brać je na poważnie pod uwagę?

– Mówi się, że testy maturalne wyciekły, krążą informacje, co może się pojawić na maturze z angielskiego – mówi Konrad z lubelskiego "Zamoya". – Ale ja w to nie wierzę. W poprzednich latach przecieki się nie potwierdziły. Chociaż przyznam szczerze, że jak usłyszę, co może się pojawić, to sprawdzam sobie, powtarzam dany temat, rozwiązuję testy. W ten sposób też się uczę do matury - dodaje.

Często nieznane osoby próbują przekonać maturzystów, że mają pewniaki. Czasem chcą symbolicznej opłaty np. przez SMS, a czasem żądają dużych sum, twierdząc że ich przecieki na pewno się sprawdzą.

- Pojawiają się fałszywe konta na twitterze, czy facebooku, grupy i strony, które oferują przecieki. To kłamstwo. Można się nieźle "nadziać", stracić sporo kasy, a nawet nie zdać matury przez oszustów - dodaje Daniel, maturzysta z 5 LO w Lublinie.

Przypadki takich oszustw i wyłudzeń oczywiście można zgłaszać na policję.