Egzamin dojrzałości odbywa się w maju i czerwcu, ale osoby, które przy pierwszym podejściu nie zdały z jednego przedmiotu mają jeszcze jedną szansę. Podchodzą one do egzaminu w sierpniowym terminie poprawkowym. W województwie lubelskim maturę zdawało w tym roku 16 843 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego blisko 3,5 tys. także w sesji poprawkowej.

We wtorek dowiedzieli się oni, jak im poszło, a CKE opublikowała wstępne wyniki egzaminów maturalnych we wszystkich terminach. Ostatecznie maturę zdało 84 proc. absolwentów. Nieco lepiej poszło uczniom liceów ogólnokształcących (zdało 89 proc. z nich) niż techników (zdało 74 proc.). To tylko nieco mniej niż średnia krajowa. W całej Polsce maturę zdało 84,5 proc. wszystkich zdających (89 proc. licealistów i 76 proc. uczniów techników).

100 procentowym wynikiem zdawalności na poziomie podstawowym maturzyści z województwa lubelskiego mogą pochwalić się wyłącznie w przypadku egzaminu z języka włoskiego i języka francuskiego. 98 proc. naszych maturzystów zdało egzamin z języka niemieckiego (99 proc. licealistów i 95 proc. uczniów techników), a 97 proc. z języka hiszpańskiego (odpowiednio 98 i 83 proc.) i języka polskiego (98 i 96 proc.).

Język rosyjski zdało 95 proc. wszystkich podchodzących do egzaminów (w tym 97 proc. uczniów ogólniaków i 92 proc. techników) , a język angielski 93 proc. (90 i 77 proc.). Najsłabiej wypadła matematyka – odsetek sukcesów to 86 proc. (90 i 77 proc.). Taki sam wynik otrzymano biorąc pod uwagę zdawalność w całym kraju. Biorąc pod uwagę wyniki ogólnopolskie - uczniowie na Lubelszczyźnie wypadli lepiej z języka włoskiego i francuskiego (w skali kraju to 98 proc.), języka niemieckiego (średnia zdawalność to 96 proc.). Gorzej poradziliśmy sobie natomiast z egzaminem z języka hiszpańskiego (w skali kraju 99 proc.) i języka polskiego (98 proc.).