Matura próbna 2016/2017 Operon - język polski. Odpowiedzi, zadania, arkusze

Prosta, banalna, prymitywne pytania – takimi słowami tegoroczni trzecioklasiści opisywali rozpoczętą we wtorek próbną maturę z Operonem. Egzaminy potrwają do końca tygodnia.

Próbna matura pisana jest we wszystkich szkołach. Niektóre licea namawiają swoich uczniów do udziału we własnym egzaminie wewnętrznym. Większość (w całej Polsce ok. 170 tys. uczniów) decyduje się jednak na wzięcie udziału w próbie przygotowanej przez wydawnictwo Operon.

Matura próbna 2016/2017 Operon - dziś język polski, jutro matematyka

Pierwszego dnia uczniowie musieli się zmierzyć z egzaminem z języka polskiego z części podstawowej (170 minut) i rozszerzonej (180 minut). Kolejne dni to zmagania z matematyką (23 listopada), językiem obcym (24 listopada) oraz z wybranym przedmiotem dodatkowym (25 listopada).

– Dla uczniów jest to ważne wydarzenie. Mają bowiem szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy. W arkuszach maturalnych znajdują się różne typy zadań: część z nich weryfikuje znajomość faktów, inne sprawdzają umiejętność ich łączenia czy też czytania ze zrozumieniem. Dzięki Próbnej Maturze z Operonem uczniowie dowiadują się, z jakimi typami zadań radzą sobie lepiej, a które powinni jeszcze potrenować – mówi Agata Kierzkowska z Operonu.