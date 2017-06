Mecz otwarcia Euro 2017: Wprowadzono specjalne zasady ruchu obok Areny Lublin

Na zamknięte ulice może wjeżdżać tylko ściśle określona grupa pojazdów. Muzyczna została zarezerwowana dla specjalnych linii autobusowych na stadion (linie 152 i 154 wysłano na objazd przez Narutowicza i al. Piłsudskiego) oraz kibiców idących pieszo. Wbrew oficjalnym zapowiedziom nie została wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Narutowicza, Nadbystrzyckiej, Głębokiej i Muzycznej. Z tego powodu kierowcy na innych ulicach muszą czekać, aż zgaśnie zielone światło dla Muzycznej, którą nikt nie jedzie. Na Narutowicza i Nadbystrzyckiej tworzą się korki.

Ul. Lubelskiego Lipca '80 między Stadionową i Cukrowniczą oraz Cukrownicza są dostępne tylko dla zorganizowanych grup kibiców, autokarów i pojazdów VIP. Wszyscy inni jadąc od strony al. Piłsudskiego muszą skręcać w lewo w Stadionową i kontynuować jazdę ul. Krochmalną. Natomiast jadący Krochmalną od strony Wrotkowa mogą zjechać do ul. Lubelskiego Lipca '80 dopiero z ronda Sportowców. Ruchem kieruje policja, nie tworzą się zatory. Korek na Nadbystrzyckiej nie sięga dalej niż do Politechniki, a na Narutowicza do Lipowej.