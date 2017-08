Meeting z HoReCa: Warsztaty i degustacja potraw

Wydarzenie odbyło się już po raz drugi. W pierwszej części warsztaty prowadzili Dawid Furmanek – ekspert kulinarny oraz Jarosław Sak – szef kuchni „Trybunalskiej”. – HoReCa to łączne określenie branży hotelarskiej i gastronomicznej, a zatem w warsztatach wzięły udział osoby profesjonalnie zajmujące się gotowaniem. Uczestnicy pod nadzorem instruktorów przyrządzali potrawy, wykorzystując głównie warzywa i owoce, pochodzące od naszych najemców – dodaje Piasecka.

Dla uczestników warsztaty były nie tylko okazją do nauki, ale też do promocji. – Nasza placówka kształci m.in. kucharzy, dlatego są one dla nas okazją do zaprezentowania efektów włożonej pracy – mówi Teresa Chwała, v-ce dyrektor Szkoły dla Dorosłych „Etat” w Lublinie.

W menu znalazły się m.in. zupa szczawiowa z jajkiem oraz podsmażane mięso ze śliwkami. Goście mogli degustować przyrządzone potrawy w trakcie drugiej części wydarzenia. Przy tej okazji odbyły się też pokaz sommelierski ((nie wiem czy wyjaśniać ,co to)) oraz branżowe prezentacje firm. – W następnych latach zamierzamy zorganizować kolejne edycje– zdradza Piasecka.