Miała bilet na parking miejski, zaparkowała pod katedrą. Zapłaci 50 zł. "Winne oznaczenia"

Miasto przekonuje, że oznakowanie prywatnego parkingu kościoła jest czytelne i odmienne od stosowanego w Strefie Płatnego Parkowania. A to, że plac jest oznaczony tym samym kolorem, co cała reszta strefy, o niczym jeszcze nie świadczy

Pani Anna sądziła, że wszystko jest w porządku. Samochód zostawiła na Niecałej, a bilet parkingowy kupiła w miejskim parkomacie. Gdy wróciła do auta, do końca ważności biletu zostało jeszcze trochę czasu, więc korzystając z tego samego biletu zaparkowała przed archikatedrą.

– Uznałam iż nie muszę ponownie opłacać postoju – opowiada pani Anna. Ale to był błąd, bo za wycieraczką znalazła potem druczek opłaty dodatkowej za postój bez biletu.

Druczkiem była bardzo zdziwiona, bo sądziła, że nadal parkuje w płatnej miejskiej strefie. Była tego jeszcze bardziej pewna po zerknięciu na oficjalną mapkę strefy.

– Plac katedralny jest oznaczony jednakowym kolorem co cała strefa parkowania A – podkreśla pani Anna. – Niecała również leży w strefie A, więc wszystko się zgadza. W regulaminie jasno napisane, że mogę swobodnie poruszać się po całej strefie. Uspokojona wróciłam do domu i napisałam reklamację.

Ale reklamacja nie została uznana. Z prostej przyczyny: to nie jest miejski parking, tylko prywatny, więc to nie miasto może tu anulować komuś karę.

– Udałam się więc na plac katedralny w poszukiwaniu oznak, że jest to teren prywatny. Znalazłam tabliczki iż jest to parking płatny, regulamin napisany drobnym druczkiem i nie znalazłam słowa że jest to teren prywatny wyłączony ze strefy miejskiego systemu parkowania – skarży się Czytelniczka. – Nigdzie nie ma oznaczeń co jest celowym wprowadzaniem ludzi w błąd i działaniem na szkodę użytkowników parkingu.

– Jeśli będzie potrzeba zwrócimy się do zarządcy parkingu o jego lepsze oznakowanie – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Dodaje, że obecne oznakowanie jest czytelne i odmienne od stosowanego w Strefie Płatnego Parkowania, a to, że plac jest oznaczony tym samym kolorem, co cała reszta strefy, o niczym jeszcze nie świadczy.

– Strefa obowiązuje tylko na drogach publicznych – podkreśla Bobowska. Parking przed archikatedrą nie zalicza się do dróg publicznych, tak jak nie zaliczają się do nich podwórka kamienic, choć też oznaczone są na mapie na kolorowo.