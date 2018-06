Lublin: Miasteczko Lego już czeka

Promocja Wstęp wolny. W Miasteczku Lego znajdą się dwie strefy: „Lego Miasteczko City” i „Lego Miasteczko Heartlake”. W pierwszym z nich dzieci będą mogły zostać bohaterami z realnego świata: strażakami, policjantami, pilotami, czy badaczami aktywnych wulkanów.

Fanki serii Lego Friends mogą przyłączyć się natomiast do ich paczki i dzielić wspólne zainteresowania: muzykę, taniec, sport, naukę i miłość do zwierząt lub bawić się w dom. Oprócz konstruowania wszystkiego, co podpowie najmłodszym wyobraźnia dzieci będą mogły co godzinę brać udział w konkursach. Żeby je wygrać stworzyć będzie trzeba konstrukcji na zadany temat np. muzyka, radość, siła, ekspedycja, sen, przyjaźń, odwaga, bezpieczeństwo, przestrzeń, wynalazek i wiele innych. Najciekawsze autorskie prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami od Lego Polska.

„Miasteczko LEGO” w Atrium Felicity będzie 15 i 16 czerwca w godzinach od 11 – 19. ask