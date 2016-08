Miasto idzie na wojnę z komarami. Odkomarzanie ma potrwać cztery dni

Zazwyczaj opryski zlecane przez miasto odbywały się dwa razy w roku. Najpierw wiosną, później pod koniec lata. Ten rok jest wyjątkowy, bo pogoda przez długi czas nie sprzyjała krwiopijcom i nawet w wąwozach można było spacerować nie nasłuchując brzęczenia. To dlatego nie było pierwszej tury oprysków.

Miniona noc miała być pierwszą, gdy wynajęte przez miasto ekipy krążą po Lublinie rozpylając specjalny preparat. Zaczynać mają o godz. 18, a kończyć o 4 rano. Warunkiem jest bezdeszczowa pogoda. – W razie konieczności prace będą przerywane i przesuwane na kolejne dni, z wyłączeniem weekendu – zapowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta.

Ratusz zapewnia, że środek jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. – Zwalcza zarówno komary jak meszki oraz kleszcze – podkreśla Krzyżanowska. Do oprysków zakwalifikowano ponad 200 ha zieleni. – Są to wyłącznie ogólnodostępne, rekreacyjne tereny naszego miasta, które były objęte odkomarzaniem w ubiegłym roku.

Są trzy wyjątki: oprysków, co oczywiste, nie będzie na zamkniętym pl. Litewskim. Z innego powodu preparat nie będzie już rozpylany w Ogrodzie Botanicznym UMCS. – Ze względu na dwie pasieki, które od tego roku tam się znajdują – tłumaczy rzeczniczka. Wyjątkiem na plus jest dopisanie do listy opryskiwanych terenów parku na Kalinowszczyźnie, czego domagali się sami mieszkańcy.

Pryskaj, komarze!

Akcja będzie prowadzona na brzegu Zalewu Zemborzyckiego, na terenie ośrodka Słoneczny Wrotków, na Marinie, przy ścieżce wzdłuż Bystrzycy, w Ogrodzie Saskim, skansenie, na skwerach: przy Podzamczu, Betonowej, Jakubowickiej, Głębokiej, Długiej, Wspólnej, Pana Tadeusza i Głębokiej, na Słomianym Rynku, w wąwozie między Czubami a osiedlami LSM, w wąwozach przy Organowej, Popiełuszki i na Kalinowszczyźnie, wzdłuż brzegu Czechówki od al. Sikorskiego do Wodopojnej, w parku Bronowickim, Ludowym, na Rusałce, w parku w dzielnicy Abramowice, w parku Jana Pawła II, na nieużytkach w dzielnicy Za Cukrownią i w rejonie Nadrzecznej.