Miasto Lublin kupi trzy autobusy, które będą mogły jeździć bez pomocy kierowcy

Do jazdy bez pomocy kierowcy będą zdolne trzy autobusy, które ma kupić Lublin. W środę ogłoszono przetarg na ich dostawę. Miasto zastrzega sobie prawo do zakupu 31 kolejnych takich pojazdów. Nie będą one emitować szkodliwych spalin.

Nowe autobusy mają być zasilane zmagazynowaną energią elektryczną, ale jednym z wymagań przetargowych jest to, by łatwo można było w nich zastąpić baterie... ogniwami wodorowymi.

Pojazdy muszą być również zdolne do jazdy autonomicznej, czyli z ograniczoną kontrolą ze strony kierowcy, przynajmniej na terenie zajezdni. Wskazano tu standard 3SAE oznaczający, że autobus będzie mógł „poprowadzić się sam”, przejmując wszystkie zadania od kierowcy. Mimo to kierowca będzie musiał być obecny w pojeździe, by w razie czego przejąć nad nim kontrolę.

Przetarg na dostawę takich autobusów ogłosiło w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pilotujące program, w którym uczestniczą różne samorządy, w tym lubelski. W ich imieniu zamówienie ogłasza NCBR, a jako jeden z zamawiających widnieje Lublin.

Nie jest to typowe zlecenie, bo autobusy mają być projektowane od podstaw. Pierwszym etapem będą prace badawczo-rozwojowe, potem przyjdzie czas na produkcję. Dlatego również sam przetarg jest dość nietypowy. Do pierwszego etapu może być dopuszczonych maksymalnie 30 firm, które przedstawią swoje propozycje. W drugim etapie, do którego zakwalifikować może się tylko 7 firm, wtedy też powstaną prototypy. Do ostatniego, produkcyjnego etapu dostaną się najwyżej trzy firmy.

Lublin uczestniczy w tym na mocy porozumienia zawartego przez władze miasta i MPK z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

– Zgodnie z zapisami porozumienia Miasto Lublin zadeklarowało zakup jednego pojazdu o długości 18 metrów i dwóch o długości 12 metrów – informuje Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Ponadto, po przeprowadzeniu rocznych testów, miastu przysługuje prawo do skorzystania z opcji zakupu 2 pojazdów o długości 18 metrów i 29 pojazdów o długości 12 metrów.

Zamawiają autobusy

Niezależnie od rządowego programu rozwoju elektromobilności, władze Lublina planują zakup kilkudziesięciu autobusów elektrycznych dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Mowa jest o 32 autobusach w ramach projektów podstawowych oraz 34 z projektów rezerwowych. Pierwszego przetargu można się spodziewać w tym roku.