Miasto podzieliło 2,5 mln zł na imprezy. Jest specjalna okazja

Największe imprezy przygotowuje Centrum Kultury, które ma w planach dwie powtórki plenerowych spektakli. Jednym będzie „Sen o mieście”, czyli przygotowana z rozmachem wędrówka przez historię Lublina (na zdjęciu). W zeszłym roku widowisko Janusza Opryńskiego cieszyło się wielką popularnością i przyciągało na zamkowy dziedziniec prawdziwe tłumy. Chętnych do oglądania było tak wielu, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsca.

– Po tym jak kilka lub kilkanaście tysięcy osób nie dostało się na spektakl obiecaliśmy, że go powtórzymy. Teraz chcemy się wywiązać z tych obietnic – mówi Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. – To będzie ten sam spektakl, ale poszerzony, uzupełniony o elementy związane z 600-leciem fresków w zamkowej kaplicy Trójcy Świętej.

Drugą powtórką szykowaną przez CK jest „Pogrom w przyszły wtorek”, czyli widowisko będące adaptacją powieści Marcina Wrońskiego, autora kryminałów, których głównym bohaterem jest komisarz Maciejewski (w tej roli Przemysław Sadowski). Spektakl, który wyreżyserował Łukasz Witt-Michałowski był mocno chwalony, więc bezpłatne wejściówki mogą się rozejść błyskawicznie. Poinformujemy, gdy będą dostępne.

W planach Centrum Kultury jest również interaktywna wystawa „100 lat lubelskiej przedsiębiorczości” (mamy ją zobaczyć na przełomie sierpnia i września) i szereg innych imprez. Miasto ma wyłożyć na ten cel ponad 1,4 mln zł.

Drugą co do wielkości dotację, okrągłe 800 tys. zł, otrzymać ma Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, który przygotowuje specjalny portal „Lublin. Niepodległa”.– Serwis będzie multimedialną opowieścią o przedwojennym Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przemysłem, gospodarką i edukacją – zapowiada Grzegorz Jędrek z Ośrodka Brama Grodzka, którego oczkiem w głowie jest pismo „PA.RA” opowiadające o mieście z ostatnich 100 lat. – Planujemy około dwudziestu numerów w ciągu całego roku, mamy już trzy, dziś ukazuje się czwarty.

Ośrodek przygotowuje ponadto wirtualne archiwum rodzinnych opowieści o międzywojennym Lublinie. Odzyskaniu przez Polskę niepodległości poświęcona będzie również tegoroczna edycja festiwalu Miasto Poezji.

Rocznicowe akcenty mają się pojawić także w programach letnich festiwali przygotowywanych przez Warsztaty Kultury. Chodzi o Noc Kultury, Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Ich organizatorzy zapewniają, że nie będzie problemu z wpleceniem wątków niepodległościowych do rozrywkowych dość festiwali. – One mają rozmaity program i są bardzo interdyscyplinarne – wyjaśnia Paulina Skipirzepa z Warsztatów Kultury. – To będzie podobnie jak z zeszłorocznym 700-leciem nadania Lublinowi praw miejskich – dodaje. Warsztaty mają dostać na ten cel 250 tys. zł z kasy miasta.

Podział pieniędzy zaproponowany przez prezydenta muszą jeszcze zatwierdzić miejscy radni. Głosowanie 22 marca.