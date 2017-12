Miejski zabytek w centrum trafi na sprzedaż? Brakuje pieniędzy na remont

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków jako dawna siedziba Komisji Obwodowej

Prezydent Lublina chce sprzedać budynek na rogu ul. 3 Maja i ul. I Armii Wojska Polskiego. Potrzebuje do tego zgody radnych. Prosząc o taką zgodę tłumaczy, że już niedługo wyprowadzi się stąd sanepid, budynek opustoszeje, a na jego remont pieniędzy brak

XIX-wieczny budynek jest własnością miasta, które na czas nieokreślony użyczyło go Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jednak sanepid zamierza się stąd wynieść i zapowiada, że zrobi to najpóźniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Prezydent uznał, że nieruchomość najlepiej będzie sprzedać. Nie zamierza wykorzystywać jej na potrzeby Urzędu Miasta, ani żadnej z miejskich jednostek.

– Ze względu na stan techniczny tego budynku konieczny jest jego remont, który wymagałby dużych wydatków – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. I tłumaczy, że miasto ma inne, pilniejsze wydatki. Stąd decyzja o sprzedaży.

Na to muszą się jeszcze zgodzić miejscy radni. Prezydent już o to poprosił, a Rada Miasta zajmie się sprawą w najbliższy czwartek. Jeżeli zgodzi się na sprzedaż, urzędnicy będą mogli zlecić wycenę nieruchomości, a potem wystawić ją na przetarg.

Nabywca tej działki – o ile takowy się znajdzie – nie będzie mógł wyburzyć budynku, żeby zabudować działkę od nowa. To wykluczone, bo budynek jest wpisany do rejestru zabytków jako dawna siedziba Komisji Obwodowej. Nawet jego remont będzie trzeba prowadzić pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, co według Ratusza jest dodatkowym argumentem przemawiającym za sprzedażą nieruchomości. Zresztą nawet na sprzedaż musiał pozwolić konserwator. Taka zgoda już jest, została wydana równo tydzień temu.

Sprawa może zainteresować właściciela sąsiedniej działki przy ul. I Armii Wojska Polskiego*, na której niedawno została zburzona dawna stacja kontroli pojazdów. Na uprzątniętym już terenie planowany jest nowy budynek mieszkalny, którego parter mają zająć sklepy i lokale usługowe. W projekcie uwzględniono również dwupoziomowy garaż podziemny.

Inwestycję w miejscu dawnej stacji kontroli pojazdów planuje lubelska firma Sagan, która ma już prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Urząd Miasta. Próbował je zaskarżyć współwłaściciel jednej z sąsiednich nieruchomości, który tłumaczył, że okoliczne kamienice mogą źle znieść nowe sąsiedztwo oraz samą budowę. Wojewoda nie podzielił tych obaw. Pozwolenie jest już ostateczne.

*Wojewoda postanowił, że w ramach dekomunizacji ulica będzie mieć nazwę zmienioną na ul. Żołnierzy Niepodległej.