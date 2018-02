Miejskie autobusy z Lublina dojadą za miasto. Znamy nowe rozkłady

Znamy już trasy i rozkłady miejskich autobusów, które tuż po feriach zaczną dojeżdżać do gminy Niemce. Nowa linia 24 dojedzie z ul. Ruskiej do Nasutowa, trasa linii 44 zostanie wydłużona do Krasienina, natomiast linii 74 dotrze do Żulina.

Do kursów dopłaci gmina Niemce, której wójt podpisał już umowę z lubelskim Zarządem Transportu Miejskiego. Ile dołoży do dodatkowych kilometrów? – Nie więcej niż milion rocznie – odpowiada wójt Krzysztof Urbaś. – Dla nas to dużo, ale warto, bo mieszkańcy czekają na to już pięć lat.

Tego czekania zostało niecałe półtora tygodnia. Wydłużone kursy będą uruchomione dokładnie w poniedziałek, 12 lutego. Nowa • linia 24 ma jeździć z ul. Ruskiej przez Podzamcze, Unicką, al. Spółdzielczości Pracy, dalej przez Elizówkę, Ciecierzyn, Dys, Pólko i Nasutów do przystanku Nasutów-kościół.

– Autobusy linii nr 24 kursować będą przez cały tydzień – zapowiada Paweł Paszko z Zarządu Transportu Miejskiego. W dni powszednie przewidziano dziewięć kursów do Nasutowa i tyle samo powrotnych. W weekendy będą po cztery kursy dziennie za miasto i cztery powrotne.

Do Krasienina skierowane zostaną wybrane kursy • linii 44. Przez Jakubowice Konińskie, Smugi, Majdan Krasieniński i Krasienin dojadą do przystanku Krasienin Kolonia – wylicza Paszko. – Kursować będą tylko w dni powszednie i wykonają dziewięć kursów do Krasienina i dziewięć do Lublina.

Natomiast do Żulina wydłużone zostaną kursy • linii 74 kończące się teraz w Łagiewnikach. W dni powszednie z Żulina do Lublina wyjedzie dziesięć kursów (w weekendy trzy dziennie), a w przeciwną stronę będzie ich siedem (w weekendy po dwa).

Pasażerowie każdej z tych linii będą płacić za przejazd według „miejskiej” taryfy, bo ani Ciecierzyn, ani Nasutów, ani Krasienin nie zostaną włączone do II strefy biletowej, czyli tej droższej, do której należy Świdnik i Mełgiew.

Rozkład linii 24

Odjazdy z przystanku Nasutów – kościół do Lublina. * Dni powszednie: 4.41, 6.02, 7.30, 9.15, 15.00, 17.00, 18.40, 20.30, 22.15. * Soboty: 7.30, 9.15, 15.00, 17.00 * Niedziele i święta: 7.30, 9.15, 15.00, 17.00.

Odjazdy z ul. Ruskiej do Nasutowa. * Dni powszednie: pierwszy kurs będzie krótszy od pozostałych, zacznie się o godz. 4.11 na al. Spółdzielczości Pracy od przystanku Dożynkowa 01. Pozostałe kursy wyjadą z Ruskiej o godz. 5.20, 6.45, 8,30, 14.00, 16.10, 17.55, 19.30 i 21.30. * Soboty: 6.45, 8.30, 14.00, 16.10 * Niedziele i święta: 6.45, 8.30, 14.00, 16.10.

Rozkład linii 44

Odjazdy z Krasienina do Lublina. * Dni powszednie: 5.08, 5.56, 6.56, 8.56, 15.18, 16.38, 18.14, 19.44 i 21.52.

Odjazdy z os. Widok do Krasienina. * Dni powszednie: pierwszy kurs będzie krótszy od pozostałych, zacznie się o godz. 4.36 na przystanku przy Paderewskiego. Pozostałe kursy wyruszą z os. Widok o godz. 4.54, 5.31, 7.38, 13.59, 15.19, 16.39, 18.19 i 20.24.

Rozkład linii 74

Odjazdy z przystanku Ciecierzyn-Żulin do Lublina. * Dni powszednie: 6.05, 6.35, 7.11, 9.00, 12.03, 13.25, 15.10, 17.00, 18.20 i 22.00. * Soboty: 7.55, 11.08, 20.54 * Niedziele i święta: 7.05, 10.53, 20.40.

Odjazdy z ul. Zesłańców Sybiru (dawna Hempla) w stronę przystanku Ciecierzyn-Żulin. * Dni powszednie: 8.15, 11.18, 12.40, 14.20, 16.05, 17.20, 21.00 * Soboty: 10.25, 20.11 * Niedziele i święta: 10.10, 19.57.