Wyhodowali wielkiego storczyka

Wysokość łodygi ok. 1,3 metra, na niej 15 kwiatów i cztery pąki – taki okaz storczyka wyhodowali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów w Lublinie. Okazały kwiat rośnie w kaplicy.

– Autor tego dzieła jest wspólny – mieszkańcy naszego domu – podkreśla pan Zbigniew, pracownik DPS. – To był kwiat, którego kondycja była nadszarpnięta niezbyt odpowiednim podlewaniem. Zostało to poprawione. Kwiat został poddany bardzo troskliwej pielęgnacji, otrzymał również specjalny podkład do storczyków.

Roślina jest hodowana bez użycia środków chemicznych. – Nie podajemy żadnych stymulatorów, które mają wpływ na jej wzrost – zapewnia pan Zbigniew.

W kaplicy ośrodka jest kilka storczyków. – Ten jest jednak najbardziej okazały. Myślę, że dwa kolejne będą próbowały mu dorównać – przypuszcza opiekun storczyków. – Moim zdaniem bardzo służy im mikroklimat tego miejsca. Poza tym storczyki lubią, kiedy się z nimi rozmawia, a w kaplicy mieszkańcy domu się modlą.

Uprawa roślin jest też dobrą terapią zajęciową dla mieszkańców ośrodka.

Storczykowate (Orchidaceae)

Są bylinami. Zalicza się do nich ponad 30 tysięcy gatunków. To jedne z najpiękniej kwitnących kwiatów. Modna stała się ich uprawa w domu w doniczkach. Jednym z największych producentów kwiatów w Polsce, w tym właśnie storczyków, jest firma JM Flowers ze Stężycy (powiat rycki). W gospodarstwie tym jest uprawianych 200 odmian orchidei.