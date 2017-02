Mieszkańcy Lubelskiego w najgorszej sytuacji. 27 proc. gospodarstw zagrożonych ubóstwem

Gdzie żyje się najlepiej?

Natomiast dobrymi warunkami życia charakteryzowało się 23 proc. gospodarstw domowych w kraju. W skali województw w dobrych warunkach relatywnie najczęściej żyli mieszkańcy woj. wielkopolskiego (31 proc.), kujawsko-pomorskiego (27 proc.) oraz podlaskiego (26 proc.).

Z raportu wynika, że województwa o wysokim odsetku gospodarstw domowych żyjących w dobrych warunkach nie zawsze pokrywały się z tymi, w których odnotowano najwyższe wartości wskaźnika wysokich dochodów. Przykład mogą stanowić woj. podlaskie i podkarpackie.

Dane zaprezentowane w raporcie GUS pt. „Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce” pochodzą z II edycji Badania Spójności Społecznej, zrealizowanego w 2015 r. W badaniu wzięło wówczas udział ok. 14 tys. respondentów.



* Granica ubóstwa – według GUS to 60 proc. mediany dochodu ekwiwalentnego (czyli porównywalnego między gospodarstwami o różnym składzie demograficznym) ogółu gospodarstw domowych.



* Wskaźnik ubóstwa warunków życia to procent gospodarstw domowych, w których zaobserwowano co najmniej 10 przejawów złych warunków życia spośród 30 symptomów dotyczących m.in. jakości mieszkania.* GUS różnicuje ubóstwo na: dochodowe, warunków życia, braku równowagi budżetowej i wielowymiarowe.