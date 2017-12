– Społeczeństwo przyzwyczaiło się do bezpośrednich wyborów, to wpływa także na frekwencję wyborczą – mówi politolog prof. Andrzej Podraza z KUL

O takim pomyśle poinformowało RMF FM. Podobno jego zwolennikiem jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który miał o tym mówić podczas spotkania z parlamentarzystami odpowiedzialnymi za przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Przedstawiciele partii rządzącej wahają się, obawiając się m.in. reakcji samorządowców. Gdyby taka poprawka pojawiła się w projekcie przygotowywanej ustawy, oznaczałoby to powrót do sytuacji sprzed 2002 roku. Wówczas najwyższych przedstawicieli miast i gmin wybierali radni poszczególnych rad.

– Pracujemy nad nową ordynacją, projekt jest powszechnie znany. Z tego, co wiem, na razie takiej zmiany nie ma – mówi poseł PiS Artur Soboń. Ale przyznaje, że pomysł rezygnacji z wyborów bezpośrednich jest rozważany.

– Taką propozycję, gdyby miała wejść w życie, oceniam krytycznie. To mieszkańcy powinni wybierać swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nie powinniśmy cofać się do rozwiązania, w którym wybór jest efektem politycznych uzgodnień – komentuje poseł PO Wojciech Wilk. – PiS nie lubi samorządu, nie czuje się w nim dobrze. Dlatego szuka mechanizmów, które pozwolą osiągnąć mu dobry wynik.