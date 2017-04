Mieszkańcy kontra Play i Aero2. Nie chcą na osiedlu masztów telefonii Komórkowej

Pierwszy przypadek dotyczy masztu zamontowanego w 2012 roku przez sieć Play na dachu hotelu Willowa przy ul. Sławinkowskiej 15A. Mieszkańcy pobliskich domków jednorodzinnych w piśmie przesłanym do wojewody na początku kwietnia twierdzą, że operator wymienił znajdujące się tam anteny na znacznie większe gabarytowo, co ich zdaniem jest „jednoznaczne z kolejnym drastycznym zwiększeniem mocy anten i przekroczeniem obowiązujących norm emisyjnych”. Podkreślają, że nadajniki są zainstalowane na wysokości zaledwie ok. 20 metrów, a w odległości 15 metrów od nich znajdują się zabudowania mieszkalne.

Pytania dotyczące zarzutu zwiększenia mocy anten w ubiegły piątek wysłaliśmy mailem do rzecznika prasowego sieci Play. Do wczoraj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Drugi z protestów związany jest z masztem, który ma stanąć na dachu budynku przy ul. Willowej 29, w którym mieści się m.in. przychodnia. Okoliczni mieszkańcy domagają się od wojewody uchylenia decyzji prezydenta Lublina w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej przez AERO2. Zarzucają, że przy wydaniu dokumentu dopuszczono się szeregu nieprawidłowości.

Chodzi m.in. o brak sprawdzenia danych i obliczeń pod względem wymagań ochrony środowiska czy pośpiech przy wydaniu decyzji. Ponadto zdaniem autorów odwołania urzędnicy nie zweryfikowali dokumentów dostarczonych przez inwestora. A w tych można było przeczytać m.in., że nadajniki nie będą szkodzić mieszkańcom.

Oba pisma są rozpatrywane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. – W tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, jakie będą odpowiedzi, ale udzielimy ich w wyznaczonym terminie – mówi Andrzej Szarlip z biura wojewody.

W sprawie masztu przy Willowej urzędnicy wojewody muszą odpowiedzieć mieszkańcom do końca przyszłego tygodnia. W przypadku nadajnika na dachu hotelu, mają czas do połowy maja.